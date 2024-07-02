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فينيسيوس يكشف عن قدوته في عالم المستديرة

منذ دقيقة واحدة
البرازيلي فينيسيوس جونيور

البرازيلي فينيسيوس جونيور (رويترز)

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أكد نجم فريق ريال مدريد فينيسيوس جونيور، على أن مواطنه ولاعب فريق الهلال السعودي نيمار جونيور يعد قدوته.

وكان فينيسيوس قد احتفل على طريقة نيمار خلال الفوز أمام باراجواي 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وحرص نيمار الذي كان متواجد في المدرجات على التصفيق لفينيسيوس، عقب تسجيله الهدف الثالث للسيليساو.

ونشر فينيسيوس صورة له ولنيمار وهما يحتفلان بنفس الطريق وكتب:” قدوتي”.

واحتفل فينيسيوس على طريقة نيمار من خلال وضع يديه في رأسه وإخراج لسانه، علماً أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

    المصدر :
  • وكالات

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