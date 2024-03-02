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فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من خسارة محققة أمام بلنسية

منذ 14 ثانية
فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد

فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد (رويترز)

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سجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه بلنسية في مباراة متوترة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 2-3-2024).

ومنح هوجو دورو التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 27 واستغل الأوكراني رومان يارمتشوك خطأ فادحا من مدافع ريال داني كاربخال ليعزز بلنسية النتيجة بعد ثلاث دقائق.

ومع ذلك، قلص فينيسيوس الفارق بتسديدة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وسجل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 76.

ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدما بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا اليوم الأحد. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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