فيورنتينا يتعاقد مع المهاجم الإيطالي كين من يوفنتوس

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم مويزي كين من يوفنتوس بعقد دائم.

وسيحصل يوفنتوس على 13 مليون يورو (14.1 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت إضافية تصل إلى خمسة ملايين يورو، لكن لم يكشف أي من الناديين عن مدة عقد كين.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، والذي خاض 15 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل أربعة أهداف، أيضا مع باريس سان جيرمان وإيفرتون.

وقضى كين موسما مخيبا للآمال في يوفنتوس، حيث عانى من إصابة في قصبة الساق ولعب 20 مباراة دون تسجيل أي هدف أو تقديم تمريرة حاسمة.

واحتل فيورنتينا المركز الثامن في الدوري الإيطالي وكان وصيف بطل دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

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