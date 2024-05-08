فيورنتينا يحجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع بروج

تأهل فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعدما سجل لوكاس بلتران ركلة جزاء قرب النهاية ليقود فريقه للتعادل 1-1 مع كلوب بروج اليوم الأربعاء ليتفوق الفريق الإيطالي 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وتفوق فيورنتينا 3-2 في مباراة الذهاب في فلورنسا، لكن هانز فاناكن جعل فريقه يتعادل في مجموع المباراتين بعدما سجل مبكرا للفريق البلجيكي.

وبدا أن فيورنتينا هو الأقرب للتسجيل، وبعد أن سدد كريستيان كوامي مرتين في إطار المرمى، حصل على ركلة جزاء عندما رفع براندون ميخله قدمه عاليا لتصطدم بوجه مبالا نزولا ليدرك بلتران التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وسيواجه فيورنتينا، الذي خسر أمام وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الموسم الماضي، الفائز من أولمبياكوس أو أستون فيلا في أثينا غدا الخميس.

وفاز أولمبياكوس 4-2 في مباراة الذهاب على مضيفه الإنجليزي.