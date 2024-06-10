في آخر مباراة استعدادية قبل بطولة أوروبا.. هولندا تقسو على أيسلندا برباعية

صنع ممفيس ديباي هدفين لكنه فشل في التسجيل بنفسه ليقود هولندا للفوز على ضيفتها أيسلندا 4-صفر في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الاثنين في اخر المباريات الودية التي ستخوضها هولندا قبل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتلعب هولندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بولندا وفرنسا والنمسا. وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل بلقاء الافتتاح بين ألمانيا المستضيفة وأسكتلندا ضمن المجموعة الأولى.

افتتح تشافي سيمونز التسجيل لهولندا في الدقيقة 23 اثر تهيئة من زميله ديباي قبل أن يضيف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 49.

وصنع ديباي الهدف الثالث في المباراة بعد تمريرة سجل منها زميله دونيل مالين في الدقيقة 78.

وبدا ان ديباي اضاف الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من يريمي فريمبونج ليقابلها ديباي في الشباك قبل أن يلغيه الحكم بسبب وجود لمسة يد عند صناعة الهدف.

وسجل فاوت فيخورست الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر تهيئة من مالين. وتم تأكيد الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

وستخوض هولندا أولى مبارياتها في البطولة الأوروبية امام بولندا يوم الأحد المقبل.