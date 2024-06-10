في ختام استعداداتهما لبطولة أوروبا.. بولندا تفوز 2-1 وديا على تركيا

انتزعت بولندا الفوز 2-1 وديا على ضيفتها تركيا في ختام استعدادات الفريقين لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في مباراة شهدت خروج اثنين من لاعبي صاحب الأرض في الشوط الأول.

وتقدمت بولندا بهدف مبكر بعدما لعب الظهير يان بدناريك تمريرة طولية هيأها روبرت ليفاندوفسكي للمهاجم كارول شفيدرسكي الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 12.

وبدا أن شفيدرسكي تعرض لمشكلة في القدم اليمنى أثناء احتفاله بالهدف تطلب على إثرها الخضوع لعلاج قبل أن يخرج من المباراة بعدها بدقائق متأثرا بإصابته.

وكاد المنتخب التركي أن يدرك التعادل بتسديدة قوية أطلقها محمد كريم أكتوركوغلو من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، قبل أن يتصدى حارس تركيا لتسديدة من البديل كشيشتوف بيونتك.

وبعد أكثر من نصف ساعة بقليل خرج ليفاندوفسكي على ما يبدو بسبب آلام عضلية لينزل بدلا منه تسبر أوربانسكي.

وفي الدقيقة 55 كادت تركيا أن تدرك التعادل عندما أطلق باريش ألبير يلمظ تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة، بينما أنقذ حارس منتخب بولندا فويتشيخ شتينسني مرماه من عدة فرص خطيرة مع تواصل محاولات تركيا للعودة في النتيجة.

وتصدى ميرت جونوك حارس مرمى تركيا لانفراد في واحدة من الفرص القليلة الخطيرة لبولندا في الشوط الثاني في الدقيقة 67.

ونجحت تركيا أخيرا في التعادل في الدقيقة 77 عندما سدد باريش ألبير يلمظ كرة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك مكللا هجمة بدأت من منتصف الملعب بقطع الكرة من لاعبي منتخب بولندا.

وكاد المنتخب التركي أن يتقدم لأول مرة بعد دقيقتين فقط مستغلا اندفاع شتينسني خارج منطقة جزائه على أمل ابعاد الكرة التي أخطأها ليسدد كريم أكتوركوغلو كرة من مسافة بعيدة نحو المرمى الخالي لكنها اصطدمت بالعارضة إلى خارج الملعب.

وتصدى جونوك لمحاولة خطيرة من بيونتك في هجمة مرتدة سريعة قرب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سجل البولندي نيكولا زالفسكي هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وتستهل بولندا، التي كانت قد فازت 3-1 على أوكرانيا وديا يوم الجمعة، مشوارها في بطولة أوروبا في 16 من الشهر الجاري أمام هولندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا النمسا وفرنسا.

بينما تلعب تركيا، التي تعادلت سلبيا مع إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي، أمام جورجيا في مستهل مشوارها بالمجموعة السادسة التي تضم أيضا البرتغال والتشيك.