في دوري السلة الأمريكي.. أورلاندو يهزم ممفيس

أحرز ويندل كارتر 15 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة في فوز فريقه أورلاندو ماجيك على ضيفه ممفيس جريزليز 118-88 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وتفوق أورلاندو على ضيفه بعد مرور أول دقيقتين فقط وحافظ على تفوقه حتى النهاية ووصل الفارق في مرحلة ما إلى 43 نقطة لينهي بذلك مسيرة هزائم استمرت في ثلاث مباريات متتالية.

وأحرز سبعة من لاعبي ماجيك أرقاما مزدوجة من بينهم باولو بانشيرو الذي سجل 13 نقطة وسيطر على تسع رميات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وخاض ممفيس المباراة بدون لاعبيه ديزموند بين وسانتي ألداما اللذين استبعدا من التشكيلة قبل المباراة بسبب الإصابة.

وكان البديل جوردان جودوين أكثر لاعبي ممفيس تسجيلا برصيد 16 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة بينما أضاف زميله براندون كلارك 13 نقطة.

وفي مواجهة أحرى أحرز يانيس أنتيتوكومبو 36 نقطة وسيطر على 16 كرة مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز خارج ملعبه على أتلانتا هوكس 122-113.

وبهذا الانتصار أوقف باكس هزائمه التي استمرت في مباراتين متتاليتين.

وقدم أنتيتوكومبو ثماني تمريرات حاسمة لزملائه أيضا.

وبهذا نجح أنتيتوكومبو للمرة 34 في تسجيل أكثر من 30 نقطة والسيطرة على أكثر من عشر رميات مرتدة وهو انجاز غير مسبوق في البطولة حتى الآن.

وتصدر بوجدان بوجدانوفيتش قائمة مسجلي هوكس برصيد 38 نقطة كما سيطر على 10 رميات مرتدة بينما أضاف زميله ديجونتي موراي 20 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وسيطر على ثماني كرات مرتدة.

وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية فاز بوسطن سيلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 104-92 بفضل 19 نقطة من لاعبه كريستابس بورزينجيس الذي سيطر أيضا على 10 كرات مرتدة.

وجاء انتصار بوسطن بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

وأحرز زيون وليامسون 25 نقطة لبليكانز وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي الفريق.