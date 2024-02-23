في دوري السلة الأمريكي.. كينجز يهزم سبيرز

حقق دي آرون فوكس 28 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله دومانتاس سابونيس 22 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة لزملائه ليقودا فريقهما سكرامنتو كينجز للفوز على ضيفه سان انطونيو سبيرز 127-122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأسهم كيفن هيرتر في فوز صاحب الأرض بإحراز 21 نقطة بينما سجل زميله مالك مونك 21 نقطة أيضا وأضاف كيجان موراي 16 نقطة لرصيد الفريق الفائز.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لسكرامنتو.

وسجل ديفن فاسيل أكبر عدد من النقاط وهو 32 نقطة لسان أنطونيو الذي خسر للمرة التاسعة في آخر 10 مباريات بينما سجل زميله فيكتور ويمبانياما 19 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة.

وفي مواجهة أخرى تألق كيفن كوري في فوز فريقه ستيفن ستيت وريورز 128-110 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز في سان فرانسيسكو.

ومع غياب ليبرون جيمس عن تشكيلة ليكرز سجل كوري 32 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية ليحقق فريقه الفوز السابع في آخر ثماني مباريات.

وأحرز كوري 25 نقطة في النصف الأول وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل لفريقه في المباراة.

ولم يشارك جيمس في المباراة بسبب إصابته بتورم في الكاحل الأيسر ليخسر الفريق بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات خاضها قبل مباراة كل النجوم.

واحتل أندرو ويجينز المركز الثاني في قائمة هدافي جولدن ستيت برصيد 20 نقطة.

وتفوق أنطوني ديفيز على جميع زملائه في ليكرز عندما أحرز 27 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة وهو أعلى معدل في المباراة.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز نيويورك نيكس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 110-96 وفاز دالاس مافريكس على ضيفه فينكس صنز 123-113.

وفي ملعبه فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 129-107 على لوس أنجليس كليبرز.