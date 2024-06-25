في عيد ميلاده الـ37.. بيكهام يهدي ميسي هدية عمرها 100 عام

قدم ديفيد بيكهام النجم الإنجليزي السابق، ورئيس نادي إنتر ميامي، هدية مميزة إلى ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين ونجم النادي الأمريكي الحالي، بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي الـ 37، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بيكهام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة تجمع مع ميسي، ويهديه زجاجة نبيذ فاخرة عمرها أكثر من 100 عام، بمنسبة عيد ميلاده.

وكتب بيكهام في رسالته إلى ميسي: “عيد ميلاد سعيد للأعظم، عيد ميلاد سعيد يا صديقي”، ورد عليه البرغوث الأرجنتيني: “شكرا جزيلا لك يا ديفيد”.

يذكر أن ميسي، يتسعد مع منتخب بلاده لمواجهة منتخب تشيلي، في الجولة الثانية من كوبا أمريكا، غدا الأربعاء 26 يونيو، بعد فوزه في الجولة الأولى على كندا بهدفين دون رد.