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في عيد ميلاده الـ39..النصر السعودي يفاجئ نجمه رونالدو

منذ ساعة واحدة
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احتفل نادي النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاد نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

وأقام نادي النصر السعودي لكرة القدم حفلا خاصا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بمناسبة عيد ميلاده الـ39، وذلك قبيل انطلاق تدريبات الفريق، الاثنين.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على منصة “إكس”، وعلق عليه قائلا: “سنة جديدة للتاريخي، نجوم النصر يحتفلون بقائدهم”.

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وقام بتقطيع الكعكة التي أعدها النادي قبل استئناف المران.

وعاد رونالدو إلى التدريبات اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن النصر في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز كاسح للفريق السعودي بنتيجة 6-0.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضمّ إلى صفوف النادي السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023، بعقدٍ لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025. ومنذ ذلك الحين، نجح في تحقيق بعض من الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، والتتويج برفقة زملائه بلقب البطولة العربية.

ويستعد النصر لملاقاة غريمه الهلال الخميس على كأس موسم الرياض في أول نهائي على ملعب المملكة آرينا الجديد، الذي دخل الخدمة رسمياً في 29 يناير الماضي بمباراة الهلال وإنتر ميامي، التي كسبها الأول 4-3،كما فاز النصر بعد ذلك على الفريق الأمريكي الذي يلعب له الأرجنتيني ليونيل ميسي 6-0.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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