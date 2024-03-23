في مباراة خيرية.. ليفربول يفوز على أياكس بأربعة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق أساطير ليفربول على نجوم أياكس أمستردام السابقين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الخيرية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وجاءت رباعية أساطير الريدز على أرضية ملعب “آنفيلد” عن طريق كل من: فيجنال، سيسي، نبيل الزهار، وفرناندو توريس.

وضم فريق أساطير ليفربول فى المباراة كل من: دوديك، كفارمي، سكرتيل، دانييل آجر، أوريليو، ماكسي، سيسوكو، سبيرنج، بابل، جيرارد، توريس.

لبي نادي ليفربول الإنجليزي، أمنية المدير الفني السويدي المخضرم جوران إريكسون، برغبته فى تدريب فريق الريدز قبل اعتزاله تدريب كرة القدم، وذلك بعد إصابته بالسرطان.

وكشف المدرب السويدي سفين جوران إريكسون عن أمنيته التي طالما حلم بتحقيقها، بعد أن أعلن أنه مصاب بسرطان في البنكرياس لا يمكن الشفاء منه وسيعيش لمدة عام على أقصى تقدير.

وكان نادى ليفربول أصدر بيانا فى فبراير الماضى، قائلا “يسر نادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أن سفين جوران إريكسون سيكون جزءًا من فريق إدارة فريق الأساطير للمباراة ضد أساطير أياكس، في ملعب آنفيلد”.

وأضاف:”سينضم مدرب إنجلترا السابق إلى مجموعة من عظماء الريدز، بما في ذلك إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، في المباراة الخيرية السنوية لمؤسسة ليفربول، حيث يتطلع جميع المرتبطين بالنادي ومؤسسة ليفربول إلى الترحيب ترحيبًا حارًا بسفين مشجع ليفربول وعائلته في آنفيلد، ورؤيته في المخبأ في ذلك اليوم، في مناسبة رائعة لجمع التبرعات”.