في مباراة ودية لكرة القدم.. أيرلندا تعادل بلجيكا

أهدر المهاجم الأيرلندي إيفان فيرغسون، اليوم السبت 23 مارس/آذار 2024، ركلة جزاء في الشوط الأول ليستهل منتخب أيرلندا لكرة القدم مبارياته تحت قيادة المدرب المؤقت جون أوشي بتعادل سلبي على أرضه أمام بلجيكا في مباراة ودية دولية جمعت بينهما اليوم السبت.

وحصلت أيرلندا على ركلة جزاء عندما صوب دارا أوشي كرة اصطدمت بذراع آرثر فيرميرين، وتقدم فيرجسون لتنفيذ الركلة لكن الحارس البلجيكي ماتس زيلز تصدى للكرة بقدمه.

وكان للمنتخب البلجيكي، الذي لم يخسر بذلك في 11 مباراة تحت قيادة المدرب دومينيكو تيديسكو منذ المشاركة الكارثية للفريق في كأس العالم 2022 في قطر، نصيب الأسد في الاستحواذ على الكرة خلال المباراة لكنه لم ينجح في أن يصنع عدد كبير من الفرص الحقيقية.

ويسافر الفريق البلجيكي، المتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024، إلى لندن لمواجهة إنجلترا في ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

أما ايرلندا، التي لم تتأهل إلى البطولة القارية، فتستضيف سويسرا في دبلن في اليوم ذاته.