في وداعية مبابي.. تولوز يصعق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي

خسر باريس سان جيرمان 3-1 أمام ضيفه تولوز (الأحد 12-5-2024) ليتعرض الفريق المتوج حديثا بطلا لفرنسا ثاني هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

ولم يقدم فريق المدرب لويس إنريكي مستواه المعهود بعد خسارته أمام بروسيا دورتموند في قبل نهائي دوري الأبطال، وتعثر مجددا على ملعبه ليتجمد رصيده عند 70 نقطة من 32 مباراة، بفارق ست نقاط أمام موناكو قبل مباراتين على النهاية.

وافتتح كيليان مبابي، الذي أكد يوم الجمعة عزمه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، بعد ثماني دقائق بلمسة متقنة بعد إبعاد متقن من أرناو تيناس حارس باريس سان جيرمان.

وأدرك تولوز التعادل بعد خمس دقائق بهدف سجله تيس دالينجا، الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة قبل أن يسجل يان جبوهو الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 68.

واختتم فرانك ماجري التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويحتل تولوز المركز العاشر برصيد 43 نقطة.