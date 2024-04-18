قائد منتخب اليابان السابق هاسيبي يعلن اعتزاله نهاية الموسم

قال ماكوتو هاسيبي قائد منتخب اليابان السابق ومدافع نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني إنه يعتزل منافسات كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وشارك هاسيبي في 114 مباراة دولية مع منتخب اليابان وشارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات وقاد الفريق للفوز بكأس آسيا في 2011.

وأعلن هاسيبي اعتزاله اللعب على المستوى الدولي في 2018 بعد وصول اليابان لدور 16 في كأس العالم في روسيا.

ويلعب هاسيبي (40 عاما) لأينتراخت منذ 10 مواسم وشارك مع الفريق في أكثر من 300 مباراة وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي في 2022 وبكأس ألمانيا في 2018.

كما توج بلقب الدوري الألماني مع فولفسبورج في 2009.

وقال هاسيبي للصحفيين أمس الأربعاء “سأعتزل منافسات كرة القدم في نهاية هذا الموسم. أقول هذا اليوم لأنني أريد التركيز مع الفريق خلال ما تبقى من الموسم.”

وأضاف هاسيبي “نريد فعلا الحصول على المركز السادس وأتطلع لمشاهدة إينتراخت وهو يلعب في بطولة أوروبية من منزلي الموسم المقبل أو السفر مع جمهور الفريق العظيم ومشاهدة المباريات من المدرجات.”

وأكد هاسيبي أنه سينضم لأكاديمية أينتراخت كمدرب بعد الاعتزال كلاعب.