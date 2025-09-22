الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاضية إيطالية توافق على اتفاق إقرار بالذنب لرؤساء يوفنتوس السابقين

منذ 36 دقيقة
نادي يوفنتوس الإيطالي

نادي يوفنتوس الإيطالي

A A A
طباعة المقال

قبلت قاضية اليوم الاثنين طلب تسوية بالتراضي تقدمت به مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، بسبب قضية تتعلق بمزاعم عن مخالفات مالية خلال فترة إداراتهم لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية.

ووافقت آنا ماريا جافوني قاضية محكمة روما على تسوية تقضي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق أنييلي، إضافة لعام وشهرين لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد.

وتم تعليق أحكام السجن المتفق عليها ولن تُنفذ. وبموجب القانون الإيطالي، لا يتضمن هذا النوع من التسوية اعترافا بالذنب.

وفرضت القاضية أيضا غرامة قدرها 156 ألف يورو (184 ألف دولار) على يوفنتوس.

أما بالنسبة لأحد المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فتم إسقاط القضية عنه نهائيا.

وتتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة كوفيد-19.

وكان الادعاء العام قد تقدم في البداية بالاتهامات أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال القضية إلى روما في عام 2023.

في يونيو حزيران الماضي، طلب الرئيس السابق أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين من القاضية تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد أن سعى ممثلو الادعاء لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، والفواتير المزيفة.

ونفى المديرون السابقون ونادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ارتكاب أي مخالفات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

تادي بوغاتشر
بوغاتشر يحول تركيزه إلى سباق الطريق بعد خيبة أمله في سباق ضد الساعة
لاعبو نادي برشلونة
ثنائية توريس تقود برشلونة للفوز 3-صفر على خيتافي في الدوري
لاعبو نادي إنتر ميلان
إنتر يعود للطريق الصحيح بالفوز 2-1 على ساسولو

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!