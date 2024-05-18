قبل الجولة الأخيرة.. أوديغارد يطالب لاعبي أرسنال بالتحلي بالواقعية

قال لاعب الوسط مارتن أوديجارد قائد أرسنال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه إيفرتون غدا الأحد إنه يتعين على زملائه في النادي اللندني التحلي بالواقعية وعدم التأثر كثيرا بعواطفهم بينما يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم يحتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني بين فرق البطولة العشرين بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتعين على أرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج بينما سيكون بوسع سيتي الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي إذا فاز على ضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.

وتراجعت آمال أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي ليتقدم فريق المدرب بيب جوارديولا للصدارة.

وقال أوديجارد لشبكة تي.إن.تي سبورتس “تحدثنا عن هذا الأمر في اليوم التالي (لصعود سيتي للصدارة).

“يتعين علينا التركيز على أنفسنا. لا يجب التأثر بعواطفنا أكثر من اللازم.”

وأضاف أوديجارد “لا تزال أمامنا مباراة واحدة على أرضنا. هذه هي المباراة الأخيرة في الموسم وهدفنا واضح ومهمتنا واضحة وعلينا الفوز بها.

“سنرى ما سيحدث. هذا هو ما يشغلنا الآن. لابد من الفوز بهذه المباراة الأخيرة وتقديم أداء جيد للجمهور في المباراة الأخيرة وسنرى.

“الأمر خارج عن سيطرتنا. علينا فقط التركيز على مباراتنا.”

وأكد أوديجارد وهو نرويجي أن فريقه حقق أداء كبيرا خلال الموسم الحالي قائلا “لقد قطعنا خطوات جيدة وأشعر أننا كفريق أفضل كثيرا مقارنة بما كنا عليه في الموسم الماضي.”

وأردف أوديجارد قوله “قدمنا بعض المباريات الجيدة بحق وبعض النتائج الجيدة وحتى الآن نحن ننافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة.”

واحتل أرسنال المركز الثاني في موسم 2022-2023 بفارق خمس نقاط عن سيتي.

ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الممتاز منذ تتويجه تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينجر في موسم 2003-2004 الذي لم يعرف الفريق اللندني خلاله طعم الهزيمة.