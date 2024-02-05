قبل بطولة أوروبا.. إنجلترا تواجه البوسنة وأيسلندا وديا في يونيو

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المنتخب الأول سيستضيف أيسلندا والبوسنة والهرسك في مباراتين وديتين في يونيو حزيران المقبل قبل بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا. وفق وكالة رويترز.

وستقام مباراة البوسنة والهرسك في ملعب سانت جيمس بارك في الثالث من يونيو. وستكون هذه أول مباراة لإنجلترا على ملعب نيوكاسل يونايتد منذ عام 2005.

وسيلتقي الفريق الذي بلغ نهائي بطولة أوروبا 2020 مع أيسلندا على ملعب ويمبلي في السابع من الشهر ذاته. وستبدأ المباراتان في تمام الساعة 7.45 مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي أيضا مباراتي إنجلترا الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس آذار المقبل.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا في بيان “سيقدم المنافسان في يونيو بالتأكيد منافسة قوية وسيلعبان دورا مهما في استعداداتنا للبطولة”.

وتبدأ إنجلترا، التي تشارك في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمرك وصربيا، مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 16 يونيو.