قبل كأس العالم 2026.. لياو يهاجم نيمار: "لم يعد اللاعب نفسه"

شنّ الحارس الدولي والمدرب السابق إيمرسون لياو، بطل كأس العالم 1970 مع البرازيل، هجومًا لاذعًا على نجم منتخب بلاده ونادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق، نيمار، مؤكّدًا أن اللاعب “ليس قدوة لأحد وأن قدراته البدنية محدودة”.

وأشار لياو في مقابلة مع قناة “إي أس بي أن”، أعادت صحيفة “أس” نشرها، إلى غياب نيمار المتكرر عن منتخب البرازيل بسبب الإصابات، آخرها في أكتوبر 2023 أمام الأوروغواي، وقال: “بدأ كلاعب رائع، لكن لم يعد قادرًا على القيام بما اعتاد فعله. لم يعد لديه رد الفعل العضلي ذاته، ولا نفس تسلسل التدريب، ولم يعد هو الرياضي نفسه”.

وأضاف لياو البالغ 76 عامًا: “لا يزال نيمار لاعبًا موهوبًا، لكن حتى اليوم يُجبر على القيام بما اعتاد عليه، لكنه لا يستطيع تنفيذه لأنه غير مستعد”.

وتأتي تصريحات لياو في ظل اقتراب كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، في وقت لا يزال مستقبل نيمار مع المنتخب البرازيلي محل جدل، حيث تبنّى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي موقفًا دبلوماسيًا دون إغلاق الباب أمام عودة اللاعب.

ويشير الخبراء إلى أن الإصابات المتكررة والسن المتقدم للنجم البرازيلي (33 عامًا) قد تحد من إمكانياته البدنية، وهو ما أكده لياو صراحة، معتبرًا أن نيمار لم يعد قادرًا على اللعب بنفس المستوى الذي عرفه محبوه في السنوات الماضية.