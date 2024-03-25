قبل لقاء البرازيل الودي.. رودري يغيب عن تدريب إسبانيا

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن لاعب الوسط رودري غاب عن تدريبات المنتخب الأول للبلاد اليوم الاثنين لأسباب شخصية بينما تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة الودية المقبلة للمنتخب المقررة غدا الثلاثاء في مواجهة البرازيل في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

ولم يشارك رودري في مباراة منتخب إسبانيا الودية السابقة الجمعة الماضي والتي انتهت بهزيمته أمام كولومبيا 1-صفر بعد أن قرر المدرب لويس دي لا فوينتي إراحته.

وغادر رودري معسكر الفريق السبت الماضي من أجل تأدية بعض الأمور الشخصية وقال الاتحاد الإسباني إنه يتوقع أن يعود للمعسكر في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويقدم رودري (27 عاما) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل أداء خلال مسيرته وقد ساعد فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

وكانت الهزيمة أمام كولومبيا الجمعة الماضي أول خسارة لمنتخب إسبانيا خلال عام بينما لم يشارك لاعبون أساسيون مثل رودري وداني كاربخال وألفارو موراتا مع اقتراب موعد بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا الصيف المقبل.