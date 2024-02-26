قبول استئناف إيفرتون بتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي

أعلن إيفرتون ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إنه تم تخفيض خصم النقاط من رصيد النادي بسبب انتهاك قواعد الدوري الممتاز للربحية والاستدامة إلى ست بدلا من عشر نقاط.

وتم خصم النقاط من رصيد إيفرتون بأثر فوري في نوفمبر\تشرين الثاني الماضي بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر.

وتسبب خصم النقاط في تراجع إيفرتون من المركز 14 في ترتيب الدوري إلى منطقة الهبوط بأربع نقاط.

وقدم النادي استئنافا ضد الخصم المبدئي الذي وصفه بأنه “غير متناسب وغير عادل على الإطلاق”.

وقال النادي في بيان “يمكن لإيفرتون أن يؤكد أن مجلس الاستئناف خفض خصم النقاط الذي فرضته لجنة الدوري الممتاز المستقلة في نوفمبر من عشر إلى ست نقاط بأثر فوري”.

ويعني قبول الاستئناف أن إيفرتون تقدم للمركز 15 برصيد 25 نقطة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان “قرر مجلس استئناف مستقل أن العقوبة المفروضة بسبب انتهاك نادي إيفرتون لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في موسم 2021-2022 ستكون خصما فوريا بست نقاط”.