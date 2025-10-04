قدوس يقود توتنهام لفوز مثير 2-1 على مضيفه ليدز يونايتد

فاز توتنهام هوتسبير 2-1 على مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بفضل هدف وتمريرة حاسمة من الوافد الجديد محمد قدوس ليتجرع صاحب الأرض أول هزيمة له في ملعب إيلاند رود منذ أكثر من عام.

وتم تكليف ماتيس تيل بقيادة هجوم توتنهام ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 23 بتسديدة أبدلت اتجاهها لكن نواه أوكافور عادل النتيجة سريعا عندما تصدى جوليلمو فيكاريو لتسديدة لتصل الكرة إليه ويضعها بسهولة في المرمى.

ومع هطول الأمطار بغزارة في الشوط الثاني، استغل قدوس خطأ دفاعيا لينطلق نحو المرمى قبل أن يسدد كرة أخرى أبدلت اتجاهها لتسكن شباك حارس ليدز كارل دارلو ويمنح توتنهام التقدم 2-1 ويسجل الغاني هدفه الأول مع النادي.

وأنهى هذا الفوز سلسلة ليدز الخالية من الهزائم على أرضه في 23 مباراة بالدوري ليتقدم توتنهام مؤقتا إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يحل ضيفا على تشيلسي في وقت لاحق اليوم. ويحتل ليدز المركز الثاني عشر بثماني نقاط.