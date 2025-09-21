قذيفة أديمي تقود دورتموند للفوز 1-صفر على فولفسبورج بالدوري الألماني

حقق بروسيا دورتموند فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه فولفسبورج اليوم الأحد بفضل تسديدة كريم أديمي الصاروخية في الشوط الأول، ليتقدم إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ومدد دورتموند الذي تعادل 4-4 مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، مسيرة عدم خسارته في الدوري إلى 12 مباراة بما في ذلك مباريات تعود للموسم الماضي.

وحسم دورتموند النقاط الثلاث بعدما أطلق أديمي الذي سجل أيضا ضد يوفنتوس، تسديدة قوية سكنت الشباك بعدما بلغت سرعتها 125 كليومترا في الساعة.

وكان ماكسيمليان باير قريبا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 لكن ضربة الرأس التي لعبها مرت بجوار المرمى.

وهيمن صاحب الأرض على الشوط الأول قبل أن يسدد كونستانتينوس كوليراكيس لاعب فولفسبورج الكرة في إطار المرمى مع بداية الشوط الثاني، في أفضل فرصة لفريقه في المباراة.

كما أطلق كوليراكيس تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم في الدقيقة 90، ليتعرض فولفسبورج للخسارة الأولى هذا الموسم.

ويتصدر حامل اللقب بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه 4-1 في هوفنهايم بفضل ثلاثية الإنجليزي هاري كين.