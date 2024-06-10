قرار بمنع رفع أعلام فلسطين وإسرائيل في كأس أوروبا 2024 ببرلين

صرح منظمون أنه تم منع رفع الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية في مناطق المشجعين في برلين خلال بطولة كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا يوم 14 الشهر الجاري.

وقالت متحدثة باسم شركة “كولتور برجيكتيه” المسؤولة عن إدارة الفعاليات الثقافية بالبطولة إن الجماهير سيسمح لها فقط برفع أعلام البلاد الـ24 المشاركة في البطولة.

وأضاف موريتز فان دولمين، المدير الإداري للبطولة، في تصريحات لصحيفة “برلينر مورغنبوست: بطولة أمم أوروبا ليست مكانا للمظاهرات وسط تواصل الحرب في غزة.

وسيتم تخصيص منطقتين للمشجعين بالعاصمة الألمانية، الأولى عند بوابة براندنبورغ والثانية عند مقر البرلمان الألماني “الرايخستاخ”.

وسيتم بث جميع مباريات البطولة الـ51 عبر شاشات عملاقة في مناطق المشجعين أمام الرايخستاخ.