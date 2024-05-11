قرار مفاجئ من المدير الفني لمنتخب لبنان جاد الحاج!

أكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بكرة السلة مارون جبرايل خبر تقديم المدير الفني لمنتخب لبنان جاد الحاج استقالته من الجهاز الفني.

جبرايل وفي حديث لصفحة عرب سبورتس قال: “تبلغنا يوم السبت بكتاب، خبر استقالة المدرب جاد الحاج من تدريب منتخب لبنان لدواعي خاصة والتزامات بعروضات معينة، متمنيا لنا التوفيق”.

فوجئنا للوهلة الأولى، خاصة بأن الحاج على ابواب التحضيرات للمحلق المؤهل لأولمبياد باريس، لكن لا يمكننا الوقوف بوجه مستقبله ومستقبل العروض التي تلقاها، لذا تمنينا له التوفيق.

وعن المدرب المنتخب المستقبلي، قال جبرايل: “ستجتمع لجنة المنتخبات قريبا وترفع توصياتها لاتحاد السلة، ليبنى على الشيء مقتضاه.