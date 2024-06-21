قراصنة إنترنت يهاجمون بثاً للقاء بولندا في بطولة أوروبا 2024 للمرة الثانية

قال التلفزيون البولندي: “إن متسللين عطلوا بثاً عبر الإنترنت لمباراة بولندا مع النمسا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة، في ثاني هجوم إلكتروني يستهدف المنتخب البولندي لكرة القدم خلال البطولة”.

وأضاف التلفزيون البولندي: “إن الفحوصات الأولية تشير إلى أن متسللين اليكترونيين شنوا هجوما لوقف الخدمة، عن طريق مهاجمة الخوادم بكم هائل من الزيارات، مما منع المشجعين من مشاهدة بث المباراة التي اقيمت ضمن المجموعة الرابعة”.

وحدث هجوم مماثل على بث مباشر للتلفزيون الرسمي لمباراة بولندا ضد هولندا يوم الأحد.

وقال التلفزيون البولندي في منشور عبر منصة “إكس”: “نعتذر عن المشكلات الفنية المتعلقة ببث مباراة بولندا والنمسا عبر الإنترنت”.

وأضاف التلفزيون إنه أطلق موقعا إلكترونيا بديلا ليكون بوسع الجماهير مشاهدة المباراة.

وكان التلفزيون الرسمي البولندي قال يوم الأحد الماضي: “إن الهجوم تم تنفيذه من عنوان لبروتوكول انترنت (آي.بي) موجود داخل بولندا”. ولم يعلق التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة على مصدر الاختراق.