قرعة دوري الأبطال الجديدة تضع باريس سان جيرمان في مجموعة موت مع بايرن وبرشلونة

سيلعب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بايرن ميونيخ وبرشلونة في مرحلة الدوري بينما سيواجه ريال مدريد الفائز باللقب 15 مرة عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وليفربول بموجب القرعة التي أجريت اليوم الخميس.

ويواجه سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي أيضا توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين إلى جانب أتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري والتي استحدثها المنظمون الموسم الماضي.

وستتجدد المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما سيحل الفريق الإسباني ضيفا على ليفربول في مباراة ستكون بمثابة عودة لترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد الذي رحل عنه بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم. كما سيواجه ريال مدريد يوفنتوس على أرضه.

وسيواجه ليفربول أيضا إنتر ميلان، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت. في حين يلعب بايرن أيضا أمام تشيلسي وأرسنال.

ويستضيف إنتر ميلان وصيف بطل العام الماضي ليفربول وأرسنال بينما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.

ويستضيف برشلونة، بطل الدوري الإسباني والذي وصل إلى قبل نهائي العام الماضي، فريق باريس سان جيرمان، في حين يلعب خارج أرضه ضد تشيلسي ونيوكاسل.

ويلعب أرسنال، الذي وصل أيضا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، أيضا ضد أتليتيكو مدريد وكلوب بروج.