قرعة كأس الاتحاد الانكليزي: السيتي في موجهة لوتون تاون في الدور الخامس

انتهت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي أجريت اليوم السبت 28 يناير/كانون الثاني، عن مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مضيفه لوتون تاون في الدور الخامس، بينما سيحل ميدستون يونايتد، المنافس في دوري الدرجة السادسة وهو الأدنى تصنيفا في البطولة، ضيفا على شيفيلد وينزداي أو كوفنتري.

وتقام منافسات الدور الخامس في 28 من الشهر المقبل على أن يستضيف ملعب ويمبلي النهائي في 25 مايو أيار المقبل.

وتأجل إجراء القرعة حتى نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام ضيفه نوريتش سيتي، بعدما توقفت مباراة ولفرهامبتون الذي فاز 2-صفر على وست بروميتش ألبيون لفترة بسبب شغب الجماهير.

وفيما يلي مواجهات الدور الخامس:

بلاكبيرن/ريكسهام ضد نيوكاسل

تشيلسي/أستون فيلا ضد ليدز/بليموث

بورنموث ضد ليستر سيتي

ليفربول/نوريتش سيتي ضد واتفورد/ساوثامبتون

بريستول سيتي/نوتنجهام فورست ضد نيوبورت كاونتي/مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون ضد برايتون أند هوف ألبيون

شيفيلد وينزداي/كوفنتري ضد ميدستون يونايتد

لوتون تاون ضد مانشستر سيتي.