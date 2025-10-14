قطر تتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على الإمارات 2-1 في الملحق الآسيوي

بلغت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الثلاثاء بفوزها على الإمارات 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل للنهائيات والتي أقيمت في الدوحة.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 قبل أن يعزز بيدرو ميجيل تقدم قطر بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وقلص سلطان عادل الفارق لصالح الإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لكن الوقت لم يسعف الإمارات لإدراك التعادل لتفوز قطر بالمباراة وتتصدر المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.

وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها قطر النهائيات بعد استضافتها لكأس العالم 2022.

وسيكون لزاما على الإمارات الانتظار لفرصة أخرى، بعد حسم نتيجة مباراة السعودية والعراق في المجموعة الثانية من الملحق، لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنسخة 1990 بإيطاليا.

وعلى استاد جاسم بن حمد في الدوحة، سنحت أول فرصة لقطر في الدقيقة الرابعة عبر سلطان البريك الذي سدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس خالد عيسى أبعدها لتصل إلى أيوب محمد الذي سدد لكن الكرة ذهبت بعيدا في ظل هجوم قطري قوي.

وبدأت الإمارات في الرد منذ الدقيقة العاشرة عبر تحركات كايو لوكاس، وسنحت أول فرصة خطيرة للإمارات عبر تسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 13 مرت بجوار القائم وبعدها بدقيقتين لعب لوكاس بيمنتا ضربة رأس قوية مرت بجوار القائم أيضا.

وحاولت قطر الرد عبر عدة هجمات قادها أكرم عفيف لكن دون جدوى قبل أن يرسل عفيف كرة عرضية مرت أمام زميله إدميلسون جونيور الذي لم يتمكن من هز شباك خالد عيسى حارس الإمارات في الدقيقة 25.

ثم انحصر اللعب في وسط الملعب وحاولت قطر حسم التقدم في الشوط الأول لكن دون جدوى قبل أن ترد الإمارات بركلة حرة على يمين منطقة جزاء قطر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لكنها ذهبت دون خطورة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن منتخب قطر في التقدم عبر تمريرة عرضية من النشيط عفيف من ركلة حرة قابلها بوعلام خوخي برأسه في الشباك في الدقيقة 49.

وكادت الإمارات أن تتعادل عبر ضربة رأس من البديل سلطان عادل لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 71.

وأرسل أكرم عفيف، المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا، ركلة حرة ليقابلها بيدرو ميجيل بضربة رأس لتسكن شباك خالد عيسى في الدقيقة 74.

وابدت الجماهير الإماراتية غضبها من النتيجة بعد الهدف وألقت بقوارير وأكواب بلاستيكية على الأرض قبل أن يتم استئناف اللعب.

ورد سلطان عادل بضربة رأس في الدقيقة 80 بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وطرد طارق سلمان لاعب قطر في الدقيقة 89 بعد تدخله ضد إريك دي مينيزيس وذلك بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وتصدى محمود أبو ندى حارس قطر لتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

واستطاع عادل في محاولته الثالثة الخطيرة على المرمى تسجيل هدف تقليص الفارق للإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد تهيئة من فابيو ليما.

وأصيب سيباستيان سوريا لاعب قطر قبل أربع دقائق على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أكمل المباراة.

وتصدى الحارس أبو ندى لاخر فرصة قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية معلنا صعود قطر للنهائيات التي ستقام في أمريكا الشمالية العام المقبل.