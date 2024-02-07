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قطر تفوز على إيران وتصل إلى نهائي كأس آسيا

منذ 39 دقيقة
منتخب قطر

منتخب قطر

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فاز المنتخب القطري، مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في مباراة قبل النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفا وصنع هدفا، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول مثيرا ومتوازنا بشكل كبير بين الفريقين، نجت إيران في التقدم مبكرا لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

وتعادلت إيران مبكرا في الشوط الثاني بركلة جزاء لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في عدة مناسبات.

ورغم التفوق الإيراني هجوميا خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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