قيد راشفورد وجارسيا قبل مباراة برشلونة الافتتاحية بالدوري

تمكن برشلونة من قيد مهاجمه الجديد ماركوس راشفورد وحارس المرمى جوان جارسيا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة الافتتاحية لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب مايوركا اليوم السبت.

وأعلن برشلونة أن راشفورد وجارسيا ضمن تشكيلة المدرب هانز فليك لرحلة الفريق إلى مايوركا.

وتعاقد برشلونة مع راشفورد الشهر الماضي قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما انضم جارسيا من إسبانيول في يونيو حزيران الماضي.

وبسبب التعقيدات المرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف، كان الفريق القطالوني يبذل جهودا لتسجيل اللاعبين بعد أن أنفق على التعاقدات والأجور أكثر مما حققه من إيرادات لعدة مواسم.

وبات الملفان التعريفيان لراشفورد وجارسيا‭ ‬متاحان على الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري الإسباني رغم غياب ملفي اللاعب جيرارد مارتن والحارس فويتشيخ شتينسني مما يشير إلى أن برشلونة ربما يرتب أولوياته في تسجيل اللاعبين إذا لم يتمكن من إتمام قيدهم دفعة واحدة.

خفف برشلونة جزءا من مشاكله بشأن التسجيل بعد مفاوضات داخلية تتعلق بالقائد مارك-أندريه تير شتيجن.

فقد رفض الحارس الألماني في البداية توقيع اتفاق بشأن إجازة طبية طويلة المدى من شأنها أن تسمح للنادي باستغلال 80 بالمئة من راتبه مما يساعد في الامتثال للقواعد المالية.

وغاب تير شتيجن عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إجراء عملية جراحية وجُرد من شارة القيادة ثم استعادها بعد الموافقة على الاتفاق.