كأس الاتحاد الإنجليزي.. هدف قاتل يرسل مانشستر سيتي للدور الخامس

تأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الخامس بهدف نيثن آكي القاتل في الدقيقة 88 الذي منحه الفوز 1-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير (الجمعة 26-1-2024).

ولم يفز سيتي على الإطلاق في ضيافة توتنهام منذ انتقاله إلى ملعبه الجديد في 2019 ولم يتمكن حتى من تسجيل أي هدف لكن آكي هز الشباك من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.

وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصا كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال جوارديولا “اليوم قدمنا ​​أداء جيدا بشكل لا يصدق. كل شيء أسعدني من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 95. نحاول الدفاع عن اللقب والقدوم إلى هنا أمر صعب. “نصنع الكثير من الفرص في كل مباراة ونمتلك الشجاعة مع الكرة أو بدونها لذلك أنا سعيد جدا”.

وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، تعادل تشيلسي، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، دون أهداف على ملعبه أمام أستون فيلا بينما انتهت مباراة أخرى بالتعادل السلبي على ملعب أشتون جيت بين بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية ونوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك أهداف على ملعب شيفيلد وينزداي على الرغم من عدم وجود فائز إذ تعادل 1-1 مع كوفنتري سيتي. كان سجل مانشستر سيتي في توتنهام بمثابة حالة شاذة بالنظر إلى نجاحه في أي مكان آخر.

وخسر سيتي آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك دون تسجيل أي أهداف كما تجرع هزيمة 1-صفر هناك في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 2019.

وبعد أن وصلت أحدث مواجهة بينهما للدقائق الأخيرة، كانت جهود برناردو سيلفا ودي بروين تعني أن سيتي لم يحصل على مكافأة بعد 101 محاولة على المرمى في ملعب توتنهام الجديد الكبير الذي استقبل تسعة آلاف من مشجعي سيتي الزائرين.

لكن عندما لم يتمكن فيكاريو من الإمساك بالكرة في منطقة مزدحمة تحت ضغط انقض عليها آكي.

وسيطر سيتي على الشوط الأول وألغى الحكم هدفا لأوسكار بوب مبكرا بسبب التسلل بينما اضطر توتنهام، الذي عادة ما يلعب بعقلية هجومية، للدفاع بشكل يائس.

وكان الشوط الثاني أكثر تكافؤا حتى دفع سيتي بالثنائي دي بروين وجيريمي دوكو قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة.

وتصدى فيكاريو لمحاولة سيلفا وأطلق دي بروين كرة حادت عن المرمى بعد خطأ من بيير-إميل هويبرج.

ولم ينجح نزول جيمس ماديسون كبديل في أول ظهور له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في نوفمبر تشرين الثاني في إلهام أصحاب الأرض الذين سددوا كرة واحدة على المرمى.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها توتنهام في التسجيل في مباراة رسمية منذ أن تولى المدرب أنجي بوستيكوجلو المسؤولية.

وقال بوستيكوجلو “لقد عملنا بجد للبقاء في المباراة واستقبلنا هدفنا في وقت متأخر جدا. لكنهم كانوا الفريق الأفضل”.

وأضاف “يجعلونك تعاني في بعض الأحيان، لذا كان علينا أن نعمل بجد ودافعنا بشكل جيد في أغلب الأوقات”.

وفاز تشيلسي بثماني مواجهات متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج لكنه لم يتمكن من العثور على طريقة لتجاوز حارس فيلا إميليانو مارتينيز.

وسجل أستون فيلا هدفا في الدقيقة 12 لكن محاولة دوجلاس لويز ألغيت بسبب وجود لمسة يد. وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي “بالطبع أردنا الفوز. لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية. لكننا صنعنا الفرص ونحتاج إلى مواصلة الثقة في قدراتنا والمضي قدما”. وفرض شيفيلد وينزداي التعادل على منافسه من الدرجة الثانية كوفنتري سيتي بفضل هدف التعادل المتأخر لجيدي جاساما بعد أن منح فيكتور تورب فريقه التقدم.