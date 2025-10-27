الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كاربخال قائد ريال مدريد سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل

منذ 24 ثانية
داني كاربخال

داني كاربخال

A A A
طباعة المقال

سيخضع داني كاربخال قائد ريال مدريد لجراحة في ركبته اليمنى في انتكاسة أخرى للمدافع الذي عانى من مشاكل مع الإصابات على مدار العام الماضي.

وقال متصدر الدوري الإسباني في بيان مقتضب اليوم الاثنين “أظهرت الفحوصات التي أجريت لقائدنا داني كاربخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد إصابته في غضروف الركبة اليمنى وسيخضع لجراحة بالمنظار”.

ووفقا لمصادر في النادي قد يغيب المدافع المخضرم عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليمنى التي تطاردها الإصابات.

وتعني هذه الإصابة أن كاربخال سيغيب على الأرجح لنهاية عام 2025.

ويضيف توقيت هذا الخبر ألما خاصا، إذ يأتي بعد يوم واحد فقط من مشاركة كاربخال لمدة 19 دقيقة كبديل في فوز ريال مدريد الدرامي 2-1 على غريمه الأزلي برشلونة في مباراة قمة.

ووسعت تلك المواجهة النارية الفارق الذي يفصل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط إذ وصل النادي الآن إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيفن دي بروين
ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام.. والسبب؟
لاندو نوريس
ستيلا: نوريس وبياستري بوسعهما المنافسة بثقة على لقب فورمولا 1 دون أفضلية لأحدهما على الآخر
لاندو نوريس
نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى

الأكثر قراءة

سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟