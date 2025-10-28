كارديف يتفوق على منافسه الويلزي ريكسام ليتقدم في كأس الرابطة الإنجليزية

فاجأ كارديف سيتي منافسه ريكسام ليفوز 2-1 ويتقدم لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم في مباراة طال انتظارها بين أقدم منافسين في ويلز، بينما احتاج فولهام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لركلات الترجيح لتجاوز ويكومب واندرارز من الدرجة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وسجل ويل فيش هدف الفوز لكارديف في الدقيقة 71، وهو أول أهدافه مع الفريق المنافس في الدرجة الثالثة، عندما أودع الكرة في الشباك من عند القائم البعيد على ملعب ريسكورس جراوند.

وافتتح كارديف التسجيل عندما تصدى كالوم بيرتون لتسديدة أوماري كيلمان، لكن يوسف صالح تابع الكرة المرتدة في الشباك.

وظهر ريكسام، المنافس في الدرجة الثانية، بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني، وسجل كيفر مور هدف التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 52، بعد سبع دقائق فقط من دخوله، لكن صاحب الأرض لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في هذه المنافسة منذ 21 عاما، وزاد من حدة التوتر فيها الانقسام التقليدي بين شمال وجنوب ويلز، حيث يقع ريكسام في الشمال، والعاصمة كارديف في الجنوب.

وشهد الناديان مسارات مختلفة، إذ يسير ريكسام في مسار تصاعدي كبير بعد صعوده لدوري الدرجة الثانية من دوري الهواة في ثلاثة مواسم تحت قيادة مالكيه نجوم هوليوود رايان رينولدز وروبرت ماكيليني.

وهبط كارديف للدرجة الثالثة في الموسم الماضي، بعدما كان يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

وتعرض فولهام لموقف صعب في ملعب أدامز بارك أمام ويكومب، الفريق الذي يبتعد عنه 44 مركزا في هرم كرة القدم الإنجليزية.

وسجل كولي وودرو لاعب فولهام السابق هدفا في الدقيقة الرابعة بتسديدة استقرت في القائم القريب من مسافة 20 ياردة.

وأدرك جوش كينج التعادل في الدقيقة 48 بلمسة رائعة بعد ركلة ركنية من كيفن، لكن لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف الفوز، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وسجل عيسى ديوب ركلة الفوز الحاسمة ليتفوق فولهام 5-4.

وسحق برنتفورد منافسه جريمسبي تاون، من الدرجة الرابعة بنتيجة 5-صفر، وسجل الأهداف كل من ماتياس ينسن وكين لويس-بوتر وريس نيلسون وفابيو كارفاليو من ركلة جزاء، وناثان كولينز.

وتقام خمس مباريات غدا الأربعاء لتحديد الفرق الأخرى المتأهلة إلى دور الثمانية، منها استضافة نيوكاسل يونايتد حامل اللقب لمنافسه توتنهام هوتسبير.