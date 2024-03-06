"كارلو أنشيولتي" مُهدد بالسجن 4 سنوات و9 أشهر.. والسبب!

يعتزم المدعي العام الإسباني لحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، على مدرب كرة القدم كارلو أنشيلوتي المتهم في قضية تهرب ضريبي بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار) من إيرادات حقوق صورته أثناء وجوده في ريال مدريد في عامي 2014 و2015.

وقال المدعي العام في بيان اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إنه على الرغم من أن الإيطالي كان مقيما في إسبانيا لأغراض ضريبية في ذلك الوقت وقدم اقراراته الضريبية هناك فإنه أغفل الدخل الذي حصل عليه من خلال حقوق صورته.

ولم يرد أنشيلوتي، الذي عاد مدربا لريال مدريد في 2021، على الفور على طلب للتعليق تم تقديمه عبر ريال مدريد.

واتهم المدعي العام أنشيلوتي بالتظاهر بنقل حقوق صورته إلى كيانات تفتقر إلى النشاط الحقيقي خارج إسبانيا لتجنب دفع الضرائب.

ولاحقت السلطات الإسبانية مشاهير آخرين بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي بما في ذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ودييجو كوستا. وتم تسوية جميع هذه القضايا ودفعوا غرامات كبيرة.