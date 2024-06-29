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"كاساتكينا" تهزم فرنانديز لتحرز لقب إيستبورن للتنس

منذ 5 دقائق
داريا كاساتكينا

داريا كاساتكينا

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أنهت داريا كاساتكينا سلسلة من الهزائم في المباريات النهائية لبطولات اللاعبات المحترفات بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 6-3 و6-4 لتحرز لقب بطولة إيستبورن الدولية اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024.

وخسرت اللاعبة الروسية المصنفة السادسة في المباريات النهائية الخمس السابقة لها لكنها تجاوزت خط النهاية بعرض مثير للإعجاب.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما والتي خسرت نهائي إيستبورن العام الماضي أمام ماديسون كيز “مر عام ولكن يبدو أنه لم يمر سوى أيام قليلة منذ آخر مرة (لعبنا فيها هنا).

“كانت مواجهة صعبة اليوم. كان الطريق طويلا نحو اللقب لكنني فخورة حقا”.

وكسرت كاساتكينا إرسال فرنانديز مبكرا ثم نجت من شوط ماراثوني مدته 20 دقيقة على إرسالها في منتصف المجموعة الأولى قبل أن تواصل طريقها نحو حسم المجموعة الأولى.

وتقدمت اللاعبة الروسية 3-صفر في المجموعة الثانية لكن فرنانديز وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة سابقا فازت بعد ذلك بأربعة أشواط متتالية.

لكن كاساتكينا أوقفت هذه الهزة في المستوى وحسمت آخر ثلاث مباريات لتفوز بأول لقب لها منذ 2022.

وكاساتكينا هي المصنفة 14 في بطولة ويمبلدون وستواجه الصينية تشانغ شواي في الدور الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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