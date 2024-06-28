كافنديش الواثق يتأهب لتحطيم رقم قياسي في سباق فرنسا للدراجات

يعتقد مارك كافنديش أن لديه كل ما يلزم لتحطيم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمراحل في سباق فرنسا للدراجات بتحقيق الانتصار 35 حتى لو كان على المتسابق البريطاني الذي يشهد نهاية مسيرته التعامل مع منافسة شرسة.

وأعلن المتسابق (39 عاما) اعتزاله العام الماضي بعد خروجه من سباق فرنسا بسبب حادث قبل أن يعدل عن قراره ويمدد مسيرته لموسم أخير مع فريق أستانة.

وقال كافنديش في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “انظر، ليس لدي ما أخسره.

“الأمر ليس مثل لعبة الروليت، حيث إذا لم أفز هنا، فسوف أخسر 34 مرحلة من سباق فرنسا”.

وقال كافنديش مرارا إنه “كان يحلم بالفوز ولو بمرحلة واحدة فقط في سباق فرنسا عندما تحول لعالم الاحتراف لكنه يتقاسم حاليا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمراحل في السباق والذي يحمله الأسطورة البلجيكي إيدي ميركش بطل سباق فرنسا خمس مرات”.

وأضاف: “أعلم أن قول ذلك يجعل القصة جميلة، لكن الأمر بهذه البساطة. لقد فزت في 34 مرحلة من سباق فرنسا للدراجات. لقد فزت بأكبر عدد من المراحل بالتساوي مع الأسطورة إيدي ميركش وأحاول فقط تحقيق المزيد”.

وتابع: “سواء كان ذلك الفوز بمرحلة واحدة او اثنتين أو عشر أخرى فلا يهم. لدينا مهمة للقيام بها، وهي محاولة الفوز وسنتعامل مع كل يوم بهذه الطريقة ونتعامل معه مثل أي سباق دراجات آخر”.

ولم يعد كافنديش، الذي فاز بأول مرحلة له في سباق فرنسا عام 2008، يهيمن على سباقات السرعة كما اعتاد وفاز بآخر مراحله في هذا السباق 2021.

ومع ذلك، فإن بطل العالم 2011، الذي حقق انتصارين في سباقات أدنى درجة هذا العام، يؤمن بقدرته على تحقيق إنجاز.