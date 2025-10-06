الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
كانافارو سيتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026

منذ 36 دقيقة
ملعب كرة قدم - رويترز

أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان الاثنين تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مدربا للمنتخب الأول في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم لأول مرة العام المقبل.

وفاز كانافارو بكأس العالم مع إيطاليا كلاعب، إذ كان قائدا للمنتخب الفائز باللقب في 2006.

وتولى تدريب دينامو زغرب لفترة لم تتجاوز أربعة أشهر وانتهت في أبريل نيسان في آخر منصب يتولاه.

وقال الاتحاد في بيان “وقع الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم عقدا مع فابيو كانافارو… أحد أفضل المدافعين في جيله”.

وسبق للمدرب البالغ عمره 52 عاما تدريب أندية في الصين والسعودية، بالإضافة إلى إيطاليا. كما تولى لفترة قصيرة تدريب منتخب الصين مؤقتا عام 2019.

ويتولى مسؤولية أوزبكستان خلفا لتيمور كابادزه الذي قاد المنتخب لضمان مقعدها في كأس العالم لأول مرة في تاريخها في يونيو حزيران الماضي.

