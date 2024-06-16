كانسيلو يتطلع لتعويض غيابه عن بطولة أوروبا الماضية

قال المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الأحد إنه يتطلع لتعويض الفرصة الضائعة بعد غيابه عن بطولة أوروبا لكرة القدم الماضية عندما تستهل بلاده مشوارها في نسخة 2024 بألمانيا يوم الثلاثاء.

واستبعد كانسيلو قبل بطولة أوروبا 2020 مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا وهو الأمر الذي قال إنه لا يزال يؤثر عليه.

وقال في مؤتمر صحفي “كان الأمر غير عادل، لأنني قدمت موسما رائعا، شعرت أنه كان يجب أن أكون هناك لكن القدر قال كلمته”.

وأضاف الظهير الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع برشلونة قادما من مانشستر سيتي “ربما كان علي أن أنتظر هذه اللحظة لكي أثبت نفسي.

“بغض النظر عن الأندية الكثيرة التي مثلتها، فإن المنتخب الوطني هو أبرز محطة في مسيرتي لأنني أمثل فيه عائلتي وأصدقائي الذين لعبوا معي في الشارع.

“إنها دائما المحطة الأبرز، سواء في مباراة ودية أو في منافسة كبرى”.

ومن المتوقع أن يشارك كانسيلو، الذي خاض أول مباراة له ضمن 54 مباراة دولية في 2016، يوم الثلاثاء عندما تستهل البرتغال مشوارها أمام جمهورية التشيك في المجموعة السادسة في لايبزيج.

وقال كانسيلو “نريد أن نحقق بداية جيدة وأشعر أن لدينا التشكيلة التي يمكنها القيام بذلك. هناك الكثير من الإيجابيات. نسير في الطريق الصحيح ولكن النتائج ستخبرنا”.