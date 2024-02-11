كرة السلة الأمريكية: أتلانتا هوكس يسحق ضيفه هيوستون روكتس

أحرز اللاعب، ديغونت موراي، مساء امس السبت 10 فبراير/شباط 2024، أعلى عدد من النقاط في المباراة وهو 34 نقطة ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه هيوستون روكتس 122-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف صادق باي 24 نقطة لرصيد أتلانتا الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس له في آخر ثماني مباريات.

وأسهم جالين جونسون في الفوز بإحراز 21 نقطة بينما أضاف زميله تراي يانج 18 نقطة إلى جانب تقديمه ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز جالين جرين ثلاثة أرقام مزدوجة لهيوستون عندما سجل 26 نقطة وسيطر على 14 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه وكان أفضل مسجلي هيوستون الذي رغم ذلك خسر في المباراة الرابعة على التوالي.

وأحرز جيف جرين 19 نقطة للفريق الضيف بينما أضاف زميله آرون هوليداي 18 نقطة عندما شارك بديلا لأحد زملائه.

وفي مواجهة أخرى أحرز تراي ميرفي 24 نقطة ليساعد فريقه نيو أورليانز بليكانز على الفوز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 93-84.

ومنح براندون إنجرام الفريق الفائز 17 نقطة كما قدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه بينما أحرز زميله جوناس فالانسيوناس 16 نقطة إلى جانب السيطرة على تسع كرات مرتدة.

وهذا هو الفوز الخامس لبليكانز في أخر ست مباريات.

وكان جيريمي جرانت أفضل مسجلي بورتلاند برصيد 24 نقطة بينما أحرز زميله دياندر إيتون 18 نقطة وسيطر على 17 كرة مرتدة وأضاف البديل ديلانو بانتون 12 نقطة في أول مشاركة له مع بورتلاند الذي خسر للمرة الرابعة على التوالي.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية أيضا فاز دالاس مافريكس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 146-111 وفي ملعبه فاز لوس أنجليس كليبرز على ديترويت بيستونز 112-106.

وخارج ملعبه فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 119-113 على واشنطن ويزاردز.