كرة السلة الأمريكية.. بوسطن سيلتيكس يفوز على دالاس مافريكس ويحقق لقبه 18

أحرز بوسطن سيلتيكس لقبه 18لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رقم غير مسبوق بفوزه على دالاس مافريكس 106-88 في المباراة الخامسة من السلسلة التي تُحسم عى أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور النهائي الليلة الماضية.

وكان سيلتيكس يتقاسم مع لوس انجليس ليكرز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري برصيد 17 لقبا لكل منهما قبل فوزه على ضيفه دالاس.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز سيلتيكس على دالاس أمس الاثنين.

واستحوذ تيتوم أيضا على ثماني كرات مرتدة بينما أضاف جايلن براون 21 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه في بوسطن الذي احتفل بالذكرى 16 لآخر ألقابه باستكمال 16 انتصارا مقابل ثلاث هزائم في الأدوار الإقصائية.

وأحرز جرو هوليداي 15 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف ديريك وايت 14 نقطة ليحسم بوسطن السلسلة في فرصته الثانية.

وتصدر لوكا دونتشيتش قائمة مسجلي مافريكس برصيد 28 نقطة و12 كرة مرتدة لكنه فقد الاستحواذ على الكرة سبع مرات.

وأنهى كايري إيرفينج المباراة برصيد 15 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لدالاس وأحرز جوش جرين 14 نقطة.

وبعد حصول دالاس على وقت مستقطع قبل 3:11 دقيقة على نهاية الربع الثاني وكان متأخرا بفارق 11 نقطة، فتح بوسطن المباراة تماما.

وسجل بوسطن سيلتيكس 17 من 24 نقطة تالية بينها ست عبر براون.