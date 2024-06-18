الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرة السلة الأمريكية.. بوسطن سيلتيكس يفوز على دالاس مافريكس ويحقق لقبه 18

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2024 8:22 صباحًا
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

A A A
طباعة المقال

أحرز بوسطن سيلتيكس لقبه 18لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رقم غير مسبوق بفوزه على دالاس مافريكس 106-88 في المباراة الخامسة من السلسلة التي تُحسم عى أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور النهائي الليلة الماضية.

وكان سيلتيكس يتقاسم مع لوس انجليس ليكرز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري برصيد 17 لقبا لكل منهما قبل فوزه على ضيفه دالاس.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز سيلتيكس على دالاس أمس الاثنين.

واستحوذ تيتوم أيضا على ثماني كرات مرتدة بينما أضاف جايلن براون 21 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه في بوسطن الذي احتفل بالذكرى 16 لآخر ألقابه باستكمال 16 انتصارا مقابل ثلاث هزائم في الأدوار الإقصائية.

وأحرز جرو هوليداي 15 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف ديريك وايت 14 نقطة ليحسم بوسطن السلسلة في فرصته الثانية.

وتصدر لوكا دونتشيتش قائمة مسجلي مافريكس برصيد 28 نقطة و12 كرة مرتدة لكنه فقد الاستحواذ على الكرة سبع مرات.

وأنهى كايري إيرفينج المباراة برصيد 15 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لدالاس وأحرز جوش جرين 14 نقطة.

وبعد حصول دالاس على وقت مستقطع قبل 3:11 دقيقة على نهاية الربع الثاني وكان متأخرا بفارق 11 نقطة، فتح بوسطن المباراة تماما.

وسجل بوسطن سيلتيكس 17 من 24 نقطة تالية بينها ست عبر براون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

من مباراة فرنسا والنمسا
صورة.. مبابي يغادر مباراة فرنسا والنمسا بوجه تغطيه الدماء!
الكندي ميلوش راونيتش
راونيتش يهزم نوري في كوينز بعد حصيلة قياسية من الإرسالات الساحقة
بورتيوس لاعب اسكتلندا يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين

الأكثر قراءة

نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط يشعر بـ"الخجل" بسبب صورة!