كرة السلة الأمريكية.. "ثاندر" يفوز على "مافريكس" في المباراة الأولى

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 29 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 117-95 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة الأولى من السلسلة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأنهى كايري إيرفينج المباراة برصيد 19 نقطة بينما أضاف لوكا دونتشيتش 19 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لصالح دالاس.

وبعد أقل من خمس دقائق على الربع الثالث قلص مافريكس فارقا بلغ 12 نقطة مع ثاندر إلى نقطة واحدة بفضل ثلاثية لإيرفينج بعد عمل رائع من دونتشيتش.

وبعدها تفوق أوكلاهوما سيتي وسجل 51 نقطة مقابل 30 لدالاس في بقية المباراة.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة غدا الخميس في أوكلاهوما سيتي.