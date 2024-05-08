الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرة السلة الأمريكية.. "ثاندر" يفوز على "مافريكس" في المباراة الأولى

منذ ساعة واحدة
كرة السلة

كرة السلة

A A A
طباعة المقال

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 29 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 117-95 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة الأولى من السلسلة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأنهى كايري إيرفينج المباراة برصيد 19 نقطة بينما أضاف لوكا دونتشيتش 19 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لصالح دالاس.

وبعد أقل من خمس دقائق على الربع الثالث قلص مافريكس فارقا بلغ 12 نقطة مع ثاندر إلى نقطة واحدة بفضل ثلاثية لإيرفينج بعد عمل رائع من دونتشيتش.

وبعدها تفوق أوكلاهوما سيتي وسجل 51 نقطة مقابل 30 لدالاس في بقية المباراة.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة غدا الخميس في أوكلاهوما سيتي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند يتفوق على سان جيرمان ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
سباقات فورمولا 1 للسيارات
سباق ميامي يسجل رقمًا قياسيًا في المشاهدات التلفزيونية بالولايات المتحدة
الحكمة تقدم "بيروت فيرست" 2 – 1 في نصف نهائي بطولة كرة السلّة

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم
الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز