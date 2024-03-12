كرة السلة الأمريكية.. نادي صنز يفوز على كافاليرز (117-111)

استطاع الثلاثي (فينكس الكبير كيفن دورانت وديفن بوكر وبرادلي بيل) من6 تسجيل 88 نقطة مجتمعين بينما أحرز دورانت 37 نقطة وحده ليفوز صنز على مضيفه كليفلاند كافاليرز 117-111 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وتجاوز فينكس، الذي خاض أول مباراة من أربع خارج أرضه، على بداية بطيئة تأخر خلالها بفارق 19 نقطة في الربع الثاني. وسجل بيل 24 نقطة بينها عشر من 19 رمية أثناء اللعب في جزء من أداء صنز بنسبة بلغت 54.8 بالمئة إجمالا.

وفي عودته بعد غياب أربع مباريات بسبب إلتواء في الكاحل الأيمن، سجل بوكر 27 نقطة.

وأحرز دورانت أعلى رصيد من النقاط في المباراة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وارسل ست تمريرات حاسمة ليقلص صنز الفارق قبل أن يتقدم ويحافظ على تقدمه قبل وقت قصير من منتصف الربع الرابع.

ولم تتجاوز أفضلية فينكس أبدا أكثر من تسع نقاط، إذ حافظ داريوس جارلاند وكاريس لوفير على بقاء كليفلاند خلف منافسه بفارق ضئيل.

وسجل جارلاند 30 نقطة واستحوذ على ما يقرب من نصف رميات كافاليرز الثلاثية برصيد 15 رمية.

وفي باقي المباريات، فاز ديترويت بيستونز 114-97 على ضيفه تشارلوت هورنتس، فيما خسر سان أنطونيو سبيرز 112-102 على مضيفه جولدن ستيت وريورز.

وخسر شيكاجو بولز على أرضه 127-92 أمام دالاس مافريكس، فيما انتصر دنفر ناجتس 125-119 على ضيفه تورونتو رابتورز. وفاز بوسطن سيلتيكس 121-99 على بورتلاند تريل بليزرز.)