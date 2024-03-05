كرة السلة الأمريكية.. نادي "ليكرز" يسحق ضيفه "ثاندر" (116-104)

استطاع ليبرون جيمس من تسجيل 19 نقطة واستحواذه على 11 كرة مرتدة، وإرسال ثماني تمريرات حاسمة في فوز فريقه لوس انجليس ليكرز 116-104 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت أمس الاثنين.

وأحرز دانجيلو راسل 26 نقطة وسجل خمس رميات ثلاثية فيما سجل أنطوني ديفيز 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأضاف أوستن ريفز 16 نقطة ليتفوق ليكرز على أحد أبرز فرق القسم الغربي بعد يومين فقط من فشله في الفوز على حامل اللقب دنفر ناجتس.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 20 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وأضاف شيت هولمجرين 15 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة لثاندر الذي استعاد صدارة القسم الغربي منفردا بفوزه على فينكس صنز يوم الأحد الماضي.

لكنه تراجع للمركز الثاني خلف مينيسوتا تمبرولفز صاحب المركز الثاني الذي تغلب على بورتلاند تريل بليزرز أمس الاثنين.

وفي باقي المباريات، خسر بروكلين نيتس على أرضه 106-102 أمام ممفيس جريزليز، فيما فاز مينيسوتا تمبرولفز 119-114 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وتغلب ميلووكي باكس 113-106 على ضيفه لوس انجليس كليبرز، ويوتا جاز على ضيفه واشنطن ويزاردز 127-115، فيما تغلب شيكاجو بولز على مضيفه سكرامنتو كينجز 113-109.