كرة السلة الأمريكية.. هوكس يفوز على سيلتيكس (120-118)

سجل ديغونت موراي 19 نقطة وأرسل 15 تمريرة حاسمة لزملائه ليساهم في تقليص فارق 30 نقطة لفريقه أتلانتا هوكس أمام ضيفه بوسطن سيلتيكس في الفوز 120-118 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز دياندري هنتر رمية ثلاثية ناجحة ليمنح أتلانتا التقدم بفارق أربع نقاط قبل 10.1 ثانية على النهاية.

وسجل غيسون تيتوم قبل 1.2 ثانية على النهاية لصالح بوسطن، لكن أتلانتا كان قادرا على التسجيل مرة أخرى بعد وقت مستقطع وقبل نهاية المباراة.

ولم ينجح أي فريق في العودة بعد تأخره بفارق 30 نقطة أمام فريق يملك سجلا متميزا في دوري كرة السلة الأمريكي منذ أن فعلها لوس انجليس ليكرز أمام دالاس مافريكس في السادس من ديسمبر كانون الأول 2002.

وشهدت مباراة الأمس أيضا أكبر انتفاضة لأتلانتا منذ موسم 1997-1998. وتقدم سيلتيكس 68-38 في الربع الثاني لكن أتلانتا قلص الفارق إلى 74-56 مع نهاية الشوط الأول.

وكان هنتر أفضل مسجلي هوكس برصيد 24 نقطة وساهم بوجدان بوجدانوفيتش بتسجيل 22 نقطة فيما سجل تيتوم 37 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لبوسطن بينما أحرز جايلين براون 24 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز كليفلاند كافاليرز 115-92 على ضيفه تشارلوت هورنتس، فيما خسر تورونتو رابتورز 96-88 على أرضه أمام بروكلين نيتس.

وسحق نيويورك نيكس ضيفه ديترويت بيستونز 124-99، وتغلب سان أنطونيو سبيرز بفارق نقطتين على ضيفه فينكس صنز 104-102.

وخسر شيكاجو بولز بفارق نقطتين أيضا على أرضه أمام واشنطن ويزاردز 107-105، فيما فاز هيوستون روكتس 110-92 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وفاز دالاس مافريكس خارج أرضه 115-105 على مضيفه يوتا جاز، وكذلك تغلب دنفر ناجتس 128-103 على ضيفه ممفيس جريزليز.

وانتصر سكرامنتو كينجز 108-96 على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وإنديانا بيسرز على مضيفه لوس انجليس كليبرز 133-116.