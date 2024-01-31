كرة السلة الأمريكية: وريورز يهزم منافسه سفينتي سيكسرز للمرة الرابعة

فاز نادي فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، على منافسه جولدن ستيت وريورز، الليلة الماضية، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد سجل ستيفن كري 25 من أصل 37 نقطة له خلال المباراة في الشوط الثاني لينزل الهزيمة الرابعة تواليا بمنافسه سيكسرز بالفوز عليه 119-107 في ولاية سان فرانسيسكو.

وتأخر فيلادلفيا 93-90 قبل أن يسجل وريورز 11 نقطة متتالية ليتقدم 104-91 قبل 5:16 دقيقة من النهاية.

وسجل سيكسرز ثلاث رميات ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 111-104 قبل 2:33 دقيقة من النهاية قبل أن يتماسك وريورز ليحقق الانتصار.

وعاد جويل إمبيد نجم سيكسرز بعد غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة في الركبة اليسرى وأنهى اللقاء برصيد 14 نقطة. وتوجه إمبيد إلى غرفة الملابس قبل أكثر من أربع دقائق على نهاية المباراة بعد سقوط كومينجا على ركبته.

وقاد توبياس هاريس قائمة المسجلين في فيلادلفيا برصيد 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.