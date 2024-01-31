الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرة السلة الأمريكية: وريورز يهزم منافسه سفينتي سيكسرز للمرة الرابعة

منذ 39 دقيقة
مباراة سيكسرز أمام بليزرز

مباراة سيكسرز أمام بليزرز

A A A
طباعة المقال

فاز نادي فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، على منافسه جولدن ستيت وريورز، الليلة الماضية، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد سجل ستيفن كري 25 من أصل 37 نقطة له خلال المباراة في الشوط الثاني لينزل الهزيمة الرابعة تواليا بمنافسه سيكسرز بالفوز عليه 119-107 في ولاية سان فرانسيسكو.

وتأخر فيلادلفيا 93-90 قبل أن يسجل وريورز 11 نقطة متتالية ليتقدم 104-91 قبل 5:16 دقيقة من النهاية.

وسجل سيكسرز ثلاث رميات ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 111-104 قبل 2:33 دقيقة من النهاية قبل أن يتماسك وريورز ليحقق الانتصار.

وعاد جويل إمبيد نجم سيكسرز بعد غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة في الركبة اليسرى وأنهى اللقاء برصيد 14 نقطة. وتوجه إمبيد إلى غرفة الملابس قبل أكثر من أربع دقائق على نهاية المباراة بعد سقوط كومينجا على ركبته.

وقاد توبياس هاريس قائمة المسجلين في فيلادلفيا برصيد 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

تشابي هرنانديز مدرب برشلونة
تشابي يشعر بأنه "تحرر" بعد إعلانه الرحيل عن تدريب برشلونة
بسبب نجمه فيليكس.. "برشلونة" في ورطة جديدة
المدرب بيب غوارديولا
"قرار نهائي".. غوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز
تصريحات خطيرة لمدير "سي آي إيه" حول إيران وأوكرانيا.. "هذا هو مفتاح أمن إسرائيل"
مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
غزة تحت النار
مسؤول كبير بحماس يكشف لرويترز مراحل الهدنة الثلاث
يوآف غالانت
استعدادًا لعمليات مستقبليّة.. تحرّك إسرائيلي "قريبٌ جدًا" على حدود لبنان