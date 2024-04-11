كرة السلة الأمريكية.. "يوكيتش" يقود "ناغتس" للفوز وينفرد بصدارة القسم الغربي

سجل نيكولا يوكيتش 41 نقطة في المباراة الأخيرة، حيث ساهم بشكل كبير في فوز فريق دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبرولفز بنتيجة 116-107.

وبفضل هذا الانتصار، تمكن ناجتس من تحقيق الصدارة الوحيدة في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التي جرت الليلة الماضية.

واستحوذ يوكيتش على 11 كرة مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه وثلاثة حوائط صد لناجتس، الذي ضمن المركز الأول في القسم الغربي للموسم الثاني على التوالي بفوزه على سان أنطونيو سبيرز يوم الجمعة وممفيس جريزليز يوم الأحد على الترتيب.

وأحرز جمال موراي لاعب دنفر 20 نقطة وأضاف مايكل بورتر جونيور 18 نقطة.

وهذا الفوز 423 لمدرب ناجتس مايكل مالون ليعادل رقم جورج كارل في المركز الثاني في أكثر عدد الانتصارات في تاريخ الفريق.

وسجل أنتوني إدواردز 25 نقطة وأضاف مايك كونلي 19 نقطة بينما أحرز الفرنسي رودي جوبير 13 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وساهم أيضا ناز ريد بتسجيل 13 نقطة لمينيسوتا الذي تراجع للمركز الثاني في القسم الغربي متساويا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي تغلب على سبيرز أمس.

ويتأخر مينيسوتا وأوكلاهوما سيتي بفارق مركز واحد عن دنفر.

وفي مباريات الأمس، فاز كليفلاند كافاليرز 110-98 على ضيفه ممفيس جريزليز، وخسر أتلانتا هوكس على أرضه بفارق نقطة واحدة 115-114 أمام تشارلوت هورنتس.

وانتصر بروكلين نيتس 106-102 على ضيفه تورونتو رابتورز، فيما خسر ميامي هيت على ملعبه 111-92 أمام دالاس مافريكس.

وسحق ثاندر ضيفه سان أنطونيو 127-89 فيما فاز ميلووكي باكس 117-99 على أورلاندو ماجيك. وفاز فينكس صنز 124-108 على مضيفه لوس انجليس كليبرز.