كرة السلة الأمريكي.. باكس يهزم مضيفه دالاس

حقق “يانيس أنتيتوكومبو ” 48 نقطة وأضاف زميله داميان ليلارد 30 نقطة، ليقودا فريقهما ميلووكي باكس لتعويض تأخره والفوز 129-117 على صاحب الأرض “دالاس مافريكس” في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وفي مرحلة ما من المباراة تخلف ميلووكي بفارق وصل إلى 25 نقطة ليصبح بذلك صاحب أفضل عودتين على مستوى البطولة في الموسم الحالي بعد أن عوض تأخره بفارق 26 نقطة وفاز على بورتلاند تريل بليزرز في 26 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما مرر ثماني كرات حاسمة لزملائه ليحقق المدرب دوك ريفرز فوزه الأول مع الفريق بعد خسارتين.

وكان لوكا دونتشيتش أفضل مسجلي مافريكس برصيد 40 نقطة كما سيطر على تسع كرات مرتدة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف زميله ماكسي كليبر 21 نقطة.

وخاض مافريكس المباراة بدون نحمه كايري إيرفينج المصاب في أحد أصابع اليد.

وفي مواجهة أخرى أحرز أوستن ريفز 14 نقطة في الربع الأخير ليفوز فريقه لوس أنجليس ليكرز خارج ملعبه على نيويورك نيكس 113-105.

وأنهى ريفز المباراة مسجلا 22 نقطة ليحقق فريقه الفوز الثاني على التوالي على فريق من القسم الشرقي بعد انتصاره 114-105 الخميس الماضي على بوسطن سيلتيكس.

وأحرز جالين برونسون رقمين مزدوجين (36 نقطة و10 تمريرات حاسمة) لنيويورك الذي كان يسعى لتحقيق الفوز العاشر على التوالي لأول مرة منذ انتصاره 13 مرة متتالية في موسم 2012-2013.

وفي مباراة أخرى أحرز ستيفن كوري 60 نقطة لكن فريقه جولدن ستيت وريورز خسر أمام مضيفه أتلانتا هوكس 141-134 في الوقت الإضافي.

وفي بقية مباريات البطولة التي أقيمت الليلة الماضية فاز بروكلين نتس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 136-121 وفاز سكرامنتو كينجز 123-115 على مضيفه شيكاجو بولز بينما فاز كليفلاند كافاليرز على سان أنطونيو سبيرز 117-101 في ملعب الأخير.