كرة السلة.. لوكا دونتشيتش يمنح دالاس التقدم 2-صفر على مينيسوتا

سجل لوكا دونتشيتش رمية ثلاثية حاسمة قبل 3.1 ثانية من نهاية المباراة وفاز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 109-108 في المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه عندما أحرز 32 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله كايري إيرفينج 20 نقطة.

وبهذا الفوز تقدم دالاس 2-صفر في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراتان الثالثة والرابعة في دالاس.

وكان ناز ريد أفضل مسجلي مينيسوتا برصيد 23 نقطة وكاد أن يمنح فريقه فرصة للفوز لكنه فشل في تنفيذ آخر رمية ثلاثية مع صفارة النهاية.

وأضاف أنتوني إدواردز 21 نقطة لرصيد مينيسوتا وسيطر على خمس كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه وأحرز زميله مايك كونلي 18 نقطة.