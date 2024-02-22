كروس يعلن عودته للمنتخب الألماني للمشاركة في يورو 2024

أعلن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني الخميس عودته إلى المنتخب الألماني بعد ثلاثة أعوام من الاعتزال دوليا، وذلك قبل بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقررة في بلاده.

وكان كروس (34 عاما)، الفائز مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014، قد أعلن اعتزال اللعب الدولي في يوليو تموز 2021 بعد هزيمة ألمانيا 2-صفر أمام إنجلترا في دور الستة عشر في النسخة الماضية من بطولة أوروبا على ملعب ويمبلي.

وشارك كروس، الذي سجل مشاركته الدولية الأولى في 2010، في 106 مباريات مع المنتخب الألماني.

كذلك توج كروس بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ضمن قائمة طويلة من الإنجازات في منافسات الأندية، وذلك خلال مشواره مع بايرن ميونيخ وريال مدريد.

وقال كروس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي “اعتبارا من مارس (آذار) سألعب مجددا للمنتخب الألماني.

“لماذا؟ لأن مدرب المنتخب الوطني طلب مني هذا، ولأنني أريد هذا، ولأنني أثق في أنه هناك المزيد من الأشياء التي يمكن تحقيقها مع الفريق في البطولة الأوروبية أكثر مما يعتقد الناس في الوقت الحالي”.

وتستضيف ألمانيا البطولة الأوروبية التي تنطلق منافساتها في 14 يونيو\حزيران وتقام في عشر مدن، وتختتم بالمباراة النهائية في برلين في 14 يوليو\تموز، لكن المنتخب الألماني لم يقدم أفضل مستوياته في السنوات الأخيرة.

وخرجت ألمانيا المتوجة بكأس العالم أربع مرات، من الدور الأول في النسختين الماضيتين من كأس العالم في 2018 و2022 .

ولم يحظ مدرب المنتخب يوليان ناجلزمان، الذي تولى المنصب في سبتمبر\أيلول 2023، ببداية جيدة مع الفريق الذي حقق انتصارين فقط خلال آخر ست مباريات.

وخسرت ألمانيا أيضا آخر مباراتين لها، أمام تركيا والنمسا، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين في مارس آذار أمام فرنسا وهولندا.