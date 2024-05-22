كرة السلة الأمريكية.. سيلتيكس يهزم بيسرز (133-128)

سيلتيكس يهزم بيسرز بعد وقت إضافي ويفوز بالمباراة الأولى في نهائي القسم الشرقي (سلة)

سجل جيسون تاتوم 36 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليحقق بوسطن سيلتيكس انتصارا مثيرا 133-128 بعد وقت إضافي على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة الأولى ضمن سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل تاتوم عشر نقاط في الوقت الإضافي من بينها ست نقاط متتالية منحت سيلتيكس التقدم 127-123 قبل 42.9 ثانية من النهاية.

وأضاف جرو هوليداي 28 نقطة وأنهى جالين براون المباراة برصيد 26 نقطة في هذا الانتصار. وبعد أن سجل براون رمية ثلاثية جعلت النتيجة 117-117 قبل نهاية الوقت الأصلي أهدر تايريس هالبيرتون رمية ثلاثية لتذهب المباراة لوقت إضافي.

وسجل هاليبرتون 25 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه بينما أنهى باسكال سياكام المباراة برصيد 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في بيسرز.